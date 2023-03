Motorista de aplicativo é preso com cocaína no porta-luvas do carro em Vilhena, RO

Durante a abordagem motorista também admitiu estar sob efeito de maconha e cocaína. Policiais encontram, no porta-luvas do veículo, 30 gramas de cocaína e no banco dianteiro, 27 carteiras de cigarro. Um motorista de aplicativo foi preso por tráfico de drogas na noite de quinta-feira (9), em Vilhena (RO). Durante a abordagem, o homem também admitiu estar sob efeito de maconha e cocaína.

A prisão aconteceu durante fiscalização na Av. Melvin Jones, uma das principais avenidas do município. Os policiais o abordaram pois ele falava ao celular enquanto dirigia.

Aos policiais, ele revelou ser motorista de aplicativo. A partir de então, a guarnição iniciou uma revista minuciosa no veículo, já que tem recebido muitas denúncias de drogas sendo vendidas por esses profissionais.

Durante a revista, os policiais encontram, no porta-luvas do veículo, 30 gramas de cocaína e no banco dianteiro, 27 carteiras de cigarro.

Por fim, o motorista revelou que ia vender as drogas, mas não revelou onde comprou e nem para quem venderia. Além disso, ele ainda confessou que havia mais drogas na sua casa, momento em que a guarnição foi até o endereço e localizaram 35 gramas de maconha. O motorista foi levado à Delegacia.

