Motorista de aplicativo, entregadora: mulheres ocupam espaço em funções antes só de homens em Ribeirão Preto

Em busca de renda extra ou de flexibilidade, elas se redescobrem em outras áreas de trabalho. Apesar do protagonismo, discriminação ainda está presente nas profissões. Mulheres se destacam no transporte por aplicativo em Ribeirão Preto, SP

A oportunidade de trabalhar como motorista por aplicativo ou entregadora de encomendas também caiu no gosto das mulheres de Ribeirão Preto (SP). Cada vez mais, elas ganham espaço e são protagonistas em profissões que costumavam ser dominadas pelos homens.

Algumas trabalham exclusivamente como motorista, enquanto outras optam pela escolha de também realizar entregas de encomendas feitas em supermercados, farmácias e lojas da cidade.

Uma das motoristas que decidiu utilizar esse modelo de trabalho autônomo como fonte de renda principal é Elaine Cristina da Silva. Ela era consultora de uma empresa de cosméticos, mas deixou o serviço porque queria uma rotina mais flexível.

Faz um ano que ela trabalha como motorista de aplicativo. A indicação para o serviço surgiu de uma amiga que já trabalhava há anos na profissão.

“Conversando, ela falou: tenta, você tem disponibilidade de horário e é comunicativa. Fiz o cadastro e comecei. Hoje, pra mim, é o melhor serviço. Eu amo dirigir. Eu tenho fascinação por direção e por isso que encaixou”, diz.

Elaine Cristina da Silva escolheu ser motorista por aplicativo em busca de flexibilidade na rotina

Reprodução EPTV

Elaine optou por transportar apenas mulheres como passageiras, assim se sente mais segura e também transmite mais tranquilidade a quem senta no banco de trás do veículo.

“Tem mulheres que pegam meu telefone para fazer serviços particulares. Pra levar uma criança na escola, uma mãe no médico, ao banco. Então é muito bom a confiança que muitas mulheres têm”, afirma.

Discriminação

Apesar do selecionado grupo de clientes, a motorista profissional ainda precisa enfrentar a discriminação de algumas mulheres que não estão acostumadas com a figura feminina na direção do volante.

“Tem mulheres que cancelam a corrida quando veem no aplicativo que uma mulher é motorista. O maior desafio ainda é a discriminação. Acham que só homem pode ser motorista por aplicativo ou de ônibus. Nós mulheres viemos para mostrar que podemos ter essa profissão também”.

Aplicativo de motoristas e entregas é fonte de renda para mulheres de Ribeirão Preto (SP)

Reprodução EPTV

Renda extra

Quem também encontrou uma maneira de conseguir renda utilizando os aplicativos de motorista e entregas foi a Andreia Colozio Candiani, que após se aposentar da carreira de publicitária e locutora, decidiu deixar a cidade de São Sebastião do Paraíso (MG) e se mudou para Ribeirão Preto.

“Eu me reinventei. Resolvi mudar de área e cidade. Descobri essa parte dos aplicativos por meio de um amigo que me indicou”.

Para escolher qual pedido será viável, Andreia analisa o valor a receber pela entrega, qual a trajetória da rota e o tempo. Ela ressalta que apesar de selecionar minuciosamente qual pedido é o mais vantajoso para entregar, o medo do perigo durante à noite faz com que deixe de aceitar pedidos e realizar algumas entregas.

“Eu sinto medo quando o pedido é à noite. Então eu seleciono ainda mais porque eu temo certas regiões da cidade”.

A motorista Andreia Colozio Candiani utiliza o aplicativo de motorista como fonte de renda extra

Reprodução EPTV

Veja mais notícias da região no g1 Ribeirão Preto e Franca

VÍDEOS: Tudo sobre Ribeirão Preto, Franca e região

Vito Califano