Motorista de aplicativo relata ter feito corrida para mulher em situação de violência no RS

Caso aconteceu na manhã do dia 18 de janeiro, em Porto Alegre, mas viralizou nesta semana, após postagem nas redes sociais. Passageira relatou ao motorista que sofria agressões do marido. Passageira relatou ao motorista ser vítima de violência doméstica

O motorista de um serviço de corridas por aplicativo Lucas Bettio, 22 anos, viralizou nesta semana após postar nas redes sociais prints da conversa que teve com uma passageira que contou ser vítima de violência doméstica. O caso aconteceu na manhã do dia 18 de janeiro, em Porto Alegre. A 99 confirmou que houve o diálogo na plataforma.

A Polícia Civil não encontrou registros que possam ser da passageira em questão.

Inicialmente, o motorista compartilhou a história com seus contatos no Facebook, ainda em janeiro. Após ver que outras páginas estavam usando o print do diálogo, no início da semana, resolveu publicar no Instagram. Nesta sexta (10), já havia 850 comentários e 13 mil curtidas na postagem.

Bettio, que trabalha desde outubro do ano passado como motorista de aplicativo, diz que levou um susto naquele dia. Logo após aceitar a corrida, por volta das 10h30, ele recebeu mensagens da passageira.

A primeira pergunta foi se ele aceitava corrida para locais próximos. Em seguida, antes de receber resposta, a passageira mandou mais duas mensagens: “Pfv [por favor], preciso sair da q [daqui]” e “Meu marido me bate”.

A resposta do motorista foi de que estava a caminho. Ela ainda avisou que não teria dinheiro para pagar a viagem, o que não foi impedimento para que ela chegasse ao destino. Ele disse que fez prints da conversa para enviar para a esposa. “É um assunto delicado.”

De acordo com Bettio, a corrida foi entre os bairros Campo Novo e Hípica, ambos na Zona Sul de Porto Alegre.

“Quando entrei na rua para pegá-la, estava com medo de ser algum golpe. Ela já estava na calçada esperando, e entrou apressada”, conta.

Segundo ele, a mulher estava com o rosto inchado, parecia ter chorado, mas que não chegou a ver ferimentos. Bettio relata que conversou com a mulher, que teria dito que não queria mais aquela situação.

A 99 informou que disponibiliza voucher de desconto em corridas para Delegacias de Mulheres. A iniciativa faz parte do programa 99 Mais Mulheres, que tem parceria com o projeto Justiceiras, destinado a acolher e encaminhar vítimas de violência doméstica.

O código do cupom de descontos é DELEGACIADAMULHER. Em seguida a mulher deve colocar “Delegacia da Mulher” como destino. O app direcionará a corrida para a delegacia mais próxima.

