Motorista de caçamba atropela ciclista, foge e depois liga para polícia; vítima morreu no hospital

Acidente aconteceu no perímetro urbano da TO-222, em Araguaína. Motorista disse que iria se apresentar na delegacia, mas não foi localizado. Bicicleta da vítima ficou no local do acidente

BPMRED/Divulgação

Um ciclista identificado como Itamar de Moura, de 44 anos, morreu após ser atropelado por uma caçamba em Araguaína, no norte do Tocantins. Ele ainda foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. O motorista fugiu do local e depois ligou para a polícia dizendo que iria se apresentar.

O acidente aconteceu no fim da tarde de quinta-feira (2), por volta das 17h, no perímetro urbano da TO-222. Itamar de Moura andava de bicicleta, quando foi atropelado por uma caçamba.

Ele foi socorrido pelos Bombeiros e Samu com uma grave lesão na perna, levado para o hospital, mas não resistiu.

Segundo o Batalhão Rodoviário da Polícia Militar (BPMRED), o motorista do caminhão ligou para o 190 dizendo que iria se apresentar na delegacia. Só que até o fim da ocorrência ele não tinha se apresentado. Os militares fizeram buscas pelo veículo, mas não conseguiram encontrá-lo.

