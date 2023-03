Motorista de caçamba fica ferido ao colidir em poste no Orlando Dantas em Aracaju

Equipes do Corpo de Bombeiros, Samu e SMTT foram acionadas para o local. Acidente no Conjunto Orlando Dantas em Aracaju (SE)

O motorista de uma caçamba ficou ferido, após perder o controle do veículo e colidir em um poste, na Avenida José Carlos Silva, no Conjunto Orlando Dantas, em Aracaju, no final da tarde deste sábado (25).

O trânsito na Avenida José Carlos Silva ficou congestionado após a colisão

O motorista, que tem 27 anos de idade, ficou preso às ferragens e foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros. Ele sofreu ferimentos leves e foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O trânsito ficou lento na região. Agentes da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito de Aracaju (SMTT) orientaram o fluxo de veículos no local.

