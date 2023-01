Motorista de caminhão que bateu em van e causou 12 mortes é levado para prestar depoimento na delegacia de Natividade

Wanderson Oliveira Santos estava na casa do advogado e foi conduzido à delegacia para esclarecer as circunstâncias do acidente. Caminhão e van bateram de frente na TO-280 e 12 pessoas morreram

Divulgação/Prefeitura de Almas

O motorista do caminhão que bateu em uma van e causou 12 mortes na TO-280 foi identificado e levado para prestar depoimento na delegacia de Natividade. A informação foi confirmada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP). Ele se chama Wanderson Oliveira Santos e antes de se apresentar à polícia, estava na casa do advogado que o representa.

O acidente aconteceu em trecho perto de Natividade, no sudeste do estado, por volta das 20h40 de quarta-feira (25). As vítimas estavam na van que pertence à Secretaria de Saúde de Almas e retornavam de atendimento médico quando houve a colisão. Ao todo, morreram quatro homens, sete mulheres e um bebê.

O advogado do motorista, Felício Cordeir, disse em entrevista à TV Anhanguera que Wanderson não estava se escondendo, que saiu do hospital com medo da forte comoção que havia na cidade. “Ele está muito traumatizado, pela situação dos óbitos das vítimas, mas está aqui esclarecendo”.

Veja quem são as vítimas do acidente na TO-280:

Deliana Rodrigues dos Santos, 29 anos

Lucilene Ferreira Folha, 55 anos

Jailma Ramalho Costa, 20 anos

Antonia Fernandes Crisostomo, 58 anos

Emilena Pinto de Oliveira, 37 anos

Luciano Antônio de Almeida, 53 anos

Marcilene Aparecida de Andrade, 56 anos

Joaquim Pereira Valadares, 65 anos

Wesler Ferreira Folha, 31 anos

Jordana Guedes Dias, 21 anos

Rute Guedes Dias, bebê de 4 meses

João Batista de Oliveira, 68 anos

Testemunhas informaram que o caminhão teria tentado fazer uma ultrapassagem quando bateu de frente com a van que estava na faixa contrária. Wanderson estava com uma mulher e os dois sofreram ferimentos leves, foram levados para um hospital e liberados após atendimento.

A Polícia Civil informou à TV Anhanguera que está recolhendo informações para definir se houve flagrante de depois desse procedimento o homem seria ouvido.

A princípio, o Batalhão Rodoviário Estadual recebeu duas versões sobre o acidente, que devem ser esclarecidas pelo motorista.

“A primeira versão seria de que o veículo da frente teria sinalizado pra que ele ultrapassasse, apesar de ser uma região de proibição de ultrapassagem. E a outra versão seria de que ele teria frenado bruscamente para não colidir com o veículo da frente, invadindo a pista contrária e vindo a colidir com a van”, explicou o major Anísio Vaz.

Os Bombeiros informaram também que na van havia uma grande quantidade álcool etílico que estava sendo transportado para o hospital de Almas. Por isso, a retirada dos corpos precisou ser feita com muito cuidado.

Acidente entre caminhão e van deixou 12 mortos no Tocantins

Igor Pires/TV Anhanguera

Vítimas

Os corpos das vítimas começaram a ser liberados na manhã desta quinta-feira (26). Entre as vítimas fatais estão três pessoas da mesma família, quilombolas, uma professora e servidores públicos da cidade.

A Prefeitura de Almas informou que deslocou equipes para o local do acidente e para o Instituto Médico Legal (IML) de Natividade, para acompanharem a liberação dos corpos. O prefeito informou, ainda, que está oferecendo todo suporte e apoio necessários aos familiares das vítimas e aos pacientes que estão hospitalizados.

Dois homens que estavam no veículo da Secretaria de Saúde de Almas sobreviveram. Aristides Curcino dos Santos, 68 anos, e Suel Martins de Oliveira, de 36 anos. Eles foram levados para hospitais de Natividade e Porto Nacional com fraturas.

Local do acidente entre van e caminhão que matou 12 pessoas

Arte/g1

Vittorio Rienzo