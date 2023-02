Motorista de caminhão roubado em Campinas é achado no dia seguinte na Anhanguera em Louveira

Caso ganhou repercussão após vídeo mostrar que criminoso pulou do veículo em movimento antes dele bater em carro na região central, na quinta; criminoso foi preso em flagrante. Vídeo mostra motorista abandonando caminhão em movimento durante fuga em Campinas

Foi localizado nesta sexta-feira (10) o motorista de um caminhão roubado que bateu no Centro de Campinas (SP) após perseguição na quinta (8). Um vídeo mostra o momento em que o suspeito pula do veículo em movimento antes dele colidir contra um carro.

O homem de 44 anos havia sido feito refém pelos criminosos e acabou encontrado na Rodovia Anhanguera (SP-330), em Louveira (SP). O estado de saúde não foi informado.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), o funcionário relatou que trafegava com o caminhão pela Rodovia D. Pedro I (SP-065) quando foi abordado e sequestrado. Ele seguia com destino a Uberlândia (MG) depois de ter carregado uma carga de pães congelados em Osasco (SP).

Em nota, a SSP informou que um homem de 20 anos foi preso em flagrante após o caminhão bater no cruzamento das ruas Onze de Agosto e Dr. Costa Aguiar, região central de Campinas.

“Policiais militares foram acionados, informados de um roubo a carga em andamento. A empresa, proprietária do caminhão e da carga, acionou os PMs após notarem um desvio de rota e por não conseguirem contatar o motorista. Em diligências, os PMs viram o veículo citado e detiveram o criminoso”, diz a pasta.

Ainda segundo a SSP, a carga de 435 caixas de pães congelados foi apreendida e devolvida à empresa. O caso foi registrado como roubo de carga e de veículo e encontro de pessoa no 1° DP de Campinas.

Carro atingido por caminhão roubado em Campinas ficou com a lateral destruída

Flagrante

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o homem pula do caminhão em movimento e foge, antes de o veículo colidir contra um Citroen Xsara Picasso, que ficou com a lateral destruída. Assista ao vídeo acima.

Após tentar fugir a pé, o suspeito foi alcançado por policiais militares, preso e encaminhado ao 1° Distrito Policial (DP) de Campinas.

O trânsito na Rua Dr. Costa Aguiar chegou a ser interditado para atendimento à ocorrência, mas foi liberado por volta das 16h30 de quinta (8).

Caminhão roubado que colidiu contra carro no Centro de Campinas

