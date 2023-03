Motorista de carreta é flagrado em Bauru com carga de cigarros contrabandeados do Paraguai

Cerca de 400 mil maços foram apreendidos durante operação da Polícia Rodoviária na SP-294 neste domingo (5). Condutor foi preso em flagrante. Carga com 400 mil maços de cigarro sem nota fiscal foi apreendida em Bauru

Cerca de 400 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai foram apreendidos pela Polícia Rodoviária durante uma operação na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294) em Bauru (SP) neste domingo.

A carga estava em uma carreta com placas de Londrina (PR) que foi abordada no km 359 da SP-294. Segundo a Polícia Rodoviária, o ser abordado, o motorista demonstrou nervosismo e foi feita a revista no veículo.

Ele foi preso em flagrante pelo crime de contrabando e encaminhado para Centro de Detenção Provisória (CDP) de Bauru, onde permanece à disposição da Justiça.

A carreta e a carga de cigarros sem nota fiscal foram apreendidas e encaminhadas para a Polícia Federal onde será feita a contagem dos maços.

