Motorista de carreta é preso após ignorar bloqueio e atingir veículos em SC; VÍDEO mostra perseguição

Segundo a PRF, homem falava coisas desconexas e confirmou uso de cocaína antes de dirigir. Vídeo mostra viatura da PRF perseguindo motorista de carreta de 30 metros na BR-101

O motorista de uma carreta bitrem, de 30 metros de comprimento, foi preso na BR-101, em Joinville, após desobedecer por diversas vezes ordens de paradas, atingir outros veículos e colocar em risco a vida de agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) que atenderam a ocorrência.

A PRF chegou até o veículo após denúncias de outros condutores sobre o motorista da carreta, que estava dirigindo perigosamente, em alta velocidade. Ao passar por um posto da corporação, ignorou a ordem de parada e colidiu com um automóvel, quase atingindo os agentes.

Em seguida, viaturas iniciaram a perseguição e mesmo com a PRF cercando a carreta, o motorista se recusava a parar o veículo. Ele só parou alguns quilômetros depois em uma barreira feita por policiais militares.

Antes de deixar o veículo, ainda colidiu com a traseira outra carreta, espalhando na pista a carga de calcário que transportava.

Carreta foi parada e carga de calcário ficou espalhada na pista

O motorista, de 31 anos e natural do Tocantins, foi abordado com leves escoriações e de acordo com a PRF apresentava confusão mental e falava coisas desconexas.

“De forma eufórica e com os olhos arregalados. Ele acreditava que ainda estava no Paraná, e que havia cinco pessoas com ele dentro da cabine. Os policiais encontraram no porta-luvas um saquinho plástico vazio, onde normalmente se armazena cocaína. O motorista então confessou que fez uso da substância para não dormir”, detalhou a PRF.

Uma mulher que estava na carreta também confessou que ele usou cocaína antes de dirigir. O saco vazio foi recolhido para perícia e o motorista foi preso pelos crimes de desobediência, direção perigosa e de dirigir sob influência de substância psicoativa.

Momento em que carreta foi parada por policiais rodoviários e militares

