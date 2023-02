Motorista de carro invade calçada e atropela duas pessoas em Miguel Pereira

Acidente aconteceu no bairro Arcozelo. Segundo a polícia, vítimas estavam sentadas em um banco quando foram atingidas pelo veículo. Um motorista de carro invadiu a calçada e atropelou duas pessoas na noite de terça-feira (31) em Miguel Pereira (RJ). O acidente aconteceu na Estrada da Cachoeira, no bairro Arcozelo.

As vítimas são uma jovem, de 18 anos, e um rapaz, de 19. Segundo a polícia, eles estavam sentados em um banco quando foram atingidos pelo veículo. O condutor fugiu sem prestar socorro.

Eles foram socorridos com escoriações para o Hospital Municipal Luiz Gonzaga e ficaram internados em observação. O g1 procurou a unidade médica para atualizar o estado de saúde dos pacientes e aguarda resposta.

Ainda de acordo com a polícia, o hospital também informou que o motorista o carro deu entrada na unidade médica, mas já havia recebido alta.

Em seguida, os agentes abriram um boletim de ocorrência por lesão corporal na delegacia de Miguel Pereira. Até a publicação desta reportagem, o condutor não havia sido encontrado.

