Motorista de ônibus é esfaqueado por passageiro em Aracaju

O suspeito foi preso pela Polícia Militar próximo ao local do crime. Terminal Leonel Brizola

Kedma Ferr/TV Sergipe/Arquivo

Um motorista de ônibus foi esfaqueado no rosto por um passageiro que não queria pagar a passagem, no Terminal Leonel Brizola, no Bairro Capucho, Zona Oeste de Aracaju, nesse domingo (26). O suspeito foi preso pela Polícia Militar próximo ao local do crime.

A vítima, que foi atendida em uma unidade de saúde, informou à polícia que o suspeito iniciou discussão e o esfaqueou. Depois, pulou a catraca do veículo e fugiu em direção à Avenida Desembargador Maynard.

O suspeito foi encontrado com uma faca de mesa, que teria sido utilizada para esfaquear o motorista. Segundo a polícia, ele aparentava estar embriagado e nervoso.

A Polícia Civil registrou o caso como tentativa de homicídio.

Vittorio Rienzo