Um motorista de ônibus de 50 anos morreu após sofrer um mal súbito durante uma viagem no fim da manhã desta segunda-feira (27) em São José dos Campos (SP).

De acordo com a Saens Peña, empresa em que o homem trabalhava e que opera no transporte público da cidade, o motorista fazia uma viagem da linha 107 (Altos da Vila – José Longo).

Durante o caminho, por volta das 11h10, ele começou a se sentir mal e estacionou o veículo em um ponto de ônibus próximo à Igreja da Matriz, na região central.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas quando chegou ao local encontrou o motorista já sem vida. Uma equipe de perícia da Polícia Civil também foi acionada e está no local.

Ainda segundo a Saens Peña, não houve registro de passageiros que ficaram feridos. A empresa informou que lamenta o ocorrido e que está em contato com a família para prestar a assistência necessária.

Motorista de ônibus sofre mal súbito e morre durante viagem em São José dos Campos, SP

