Motorista de transportadora é preso por transferir e revender combustível de caminhão da empresa no interior de SP

Investigação começou após indícios de que o funcionário da empresa estaria desviando e revendendo combustível de uma empresa de Ourinhos (SP) para o dono de um sítio, na zona rural de Cândido Mota (SP). Dupla foi presa em flagrante. Dois homens foram presos por suspeita de furto e receptação de óleo diesel, em Cândido Mota (SP)

Polícia Civil/Divulgação

A Polícia Civil de Cândido Mota, no interior de SP, prendeu em flagrante o motorista de uma transportadora e um produtor rural por suspeita de furto e receptação de óleo diesel.

De acordo com a corporação, a investigação começou após indícios de que o funcionário da empresa estaria desviando e revendendo combustível de uma empresa de Ourinhos (SP) para o dono de um sítio, localizado no bairro Água do Queixada, na zona rural de Cândido Mota.

Os policiais monitoraram o caminhão da empresa por uma semana, sendo constatado que o veículo esteve na casa do produtor por três vezes. Segundo as investigações, o homem não era cliente da empresa e não tinha autorização para descarregar o combustível no local.

Após a expedição de um mandado de busca e apreensão, os policiais flagraram o momento em que o motorista transferia o combustível para um tanque. A equipe encontrou dois recipientes, com capacidade de mil litros cada, cheios.

Questionados, os dois confirmaram que foram transferidos 150 litros naquele momento. Durante o mandado de busca, foram localizadas ainda duas armas e 10 munições calibre 22.

A dupla ficou em silêncio durante o depoimento e foi encaminhada à cadeia pública de Lutécia (SP), onde aguarda pela audiência de custódia.

Confira mais notícias do centro-oeste paulista:

.

Veja mais notícias da região no g1 Bauru e Marília

Vittorio Ferla