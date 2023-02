Motorista de van de prefeitura se recusou a fazer teste do bafômetro após acidente que matou jovem em SC

Prefeitura de Criciúma, no Sul catarinense, abriu processo administrativo contra servidor preso em flagrante após acidente. Jovem de 22 anos morreu após acidente de trânsito em Criciúma

O motorista da van da prefeitura de Criciúma, no Sul catarinense, que atropelou e matou um jovem estava com aspecto “sonolento” e se recusou a fazer o teste de bafômetro, segundo a Polícia Militar. Nesta segunda-feira (27), a Polícia Civil informou que ele é investigado por homicídio culposo e omissão de socorro.

O motorista chegou a ser preso em flagrante na ocasião, mas foi solto após pagamento de fiança. Além do inquérito policial, a prefeitura informou que instaurou um processo administrativo para apurar o caso.

Adrian Bernardo, de 22 anos, voltava do trabalho de motocicleta, no fim da tarde de sábado (25), quando foi atingido pela van da Diretoria de Trânsito e Transporte (DTT) do município no bairro Santa Luzia.

O veículo foi guinchado após a ocorrência porque, segundo a PM, estava com débitos.

Volta do trabalho

Segundo o irmão da vítima, Edirlei Bernado, Adrian estava voltando do trabalho, após finalizar o serviço do final de semana, quando foi atingido pelo veículo.

“Ele estava trabalhando de servente com nosso pai, que é empreiteiro. Estava ajudando na obra de uma sala comercial no Centro de Criciúma. […] Era 17h10 quando ele mandou mensagem para o pai, falando que estava indo embora e que voltaria na segunda para finalizar o serviço”, relatou.

Adrian foi velado no domingo (26) e o sepultamento ocorre nesta segunda-feira (27) no cemitério do bairro Saturno, em Forquilhinha, onde morava.

Ele deixa uma filha de um ano. “Estava voltando com uma bolsa cheia de sapatinhos que ele tinha ganhado para dar para ela”, disse o irmão.

Vittorio Ferla