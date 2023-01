Motorista de van que morreu na TO-280 era recém-casado e concursado há 20 anos em Almas

Luciano Antônio de Almeida Silva, de 53 anos, era servidor do município há 20 anos. Veja o perfil das outras 11 vítimas do acidente que chocou todo o estado. Luciano Antônio e a esposa Leide França se casaram há três meses

Servidores da Prefeitura de Almas, no sudeste do estado, estão entre as vítimas do acidente entre uma van e um caminhão, na TO-280. Um deles é o motorista Luciano Antônio de Almeida Silva, de 53 anos. Ele levava os passageiros para a cidade após atendimentos de saúde na capital.

Um amigo da vítima contou que Luciano havia casado recentemente. Ele era concursado da prefeitura há quase 20 anos. Uma enfermeira que participou do resgate aos corpos lamentou a perda do colega. “Um colega de trabalho da gente. Fica até difícil para ajudar no acidente. A gente não sabe o que fazer quando é alguém que a gente conhece”, disse Taiwanne Nathali.

Luciano Antônio deixou a esposa e três filhos, sendo dois adultos e um menor de idade.

Veja quem são as vítimas do acidente na TO-280

Momento em que os corpos das vítimas de acidente na TO-280 foram liberados do IML de Natividade

Assim como aconteceu com todas as vítimas, o corpo do motorista foi levado para o Instituto Médico Legal de Natividade. A liberação aconteceu por volta das 12h20 desta quinta-feira (26).

De acordo com a Prefeitura de Almas, Luciano Antônio será velado em casa, localizada na Praça Salviano Barbosa, próximo ao Mercado M. Cardoso. O enterro deve acontecer nesta sexta-feira (27).

Acidente na TO-280, entre Almas e Natividade, deixou 12 pessoas mortas

Famílias destruídas

Entre os passageiros da van, havia pessoas que faziam parte de uma mesma família. Jordana Guedes Dias, 21 anos, estava com a filha Rute Guedes Dias, de apenas 4 meses. A mãe e a criança não resistiram aos ferimentos e morreram no local.

A cunhada de Jordana, Jailma Ramalho Costa, também morreu. Ela tinha 20 anos e estudava no Colégio Agropecuário de Almas, onde fazia curso técnico em zootecnia. A jovem iria se formar esse ano. O Colégio divulgou uma nota de pesar lamentando a perda da aluna. Seu corpo será levado para Belém (PA).

Lucilene Ferreira Folha, de 55 anos, era professora comissionada de Almas. Ela estava no veículo com o filho Wesley Ferreira Folha, de 31 anos. Ele morava em Goiás, mas estava passando férias em Almas.

Deliana Rodrigues dos Santos, de 29 anos, era nascida e criada em Almas. A família da mulher é tradicional da cidade.

Marcilene Aparecida de Andrade, de 56 anos, era concursada pelo município de Almas desde fevereiro de 2015. Depois do corpo ser liberado, ela foi levada para ser enterrada em Goiás.

Joaquim Pereira Valadares, de 65 anos, e Antônia Fernandes Crisóstomo, de 58 anos, faziam parte da Comunidade Quilombola Poço Dantas.

Emilena Pinto de Oliveira, de 37 anos, e João Batista de Oliveira, de 68 anos, eram moradores conhecidos na cidade de Almas.

Vítimas da colisão entre van e caminhão na TO-280

Tragédia

O acidente aconteceu na TO-280 perto de Natividade, no sudeste do estado, por volta das 20h40 de quarta-feira (25). As vítimas que morreram estavam na van, que pertence à Secretaria de Saúde de Almas.

Van que transportava vítimas de acidente ficou destruída

Testemunhas informaram que o caminhão teria tentado fazer uma ultrapassagem, quando bateu de frente com a van, que estava na faixa contrária. Anderson Oliveira Santos, que conduzia o veículo, estava com a esposa. Os dois sofreram ferimentos leves, foram levados para um hospital e liberados após atendimento.

Ele foi preso em flagrante por volta das 12h desta quinta-feira (26) por equipes da Polícia Civil de Natividade e Dianópolis. Depois de dar sua versão das circunstâncias do acidente, foi autuado por homicídio culposo, quando não há intenção de matar.

Dois homens que estavam no veículo da Secretaria de Saúde de Almas sobreviveram. Aristides Curcino dos Santos, 68 anos, e Suel Martins de Oliveira, de 36 anos, foram levados para hospitais de Natividade e Porto Nacional com fraturas. O idoso recebeu alta na tarde desta quinta-feira.

