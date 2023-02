Motorista de veículo é baleado após perseguição policial e tiroteio em Porto Alegre, diz Brigada Militar

Perseguição começou após condutor não obedecer às ordens de um policial civil para parar o carro. O homem de 50 anos, que não teve a identidade divulgada, foi atingido pelos disparos em um dos braços e na nádega. Ele foi socorrido consciente pelo Samu e encaminhado para o HPS. Carro perseguido pela polícia em Porto Alegre foi atingido por vários disparos

Uma perseguição policial terminou em tiroteio e deixou um homem ferido na tarde desta quarta-feira (15) em Porto Alegre. Segundo a Brigada Militar (BM), a ocorrência teve início na esquina das ruas Vicente da Fontoura e São Luís e terminou na Avenida Princesa Isabel, no bairro Azenha.

De acordo com a BM, a perseguição durou cerca de 10 minutos e começou após um motorista não obedecer às ordens de um policial civil. O agente viu que o carro estava trafegando na contramão e solicitou que o condutor parasse. Policiais militares que estavam em uma viatura nas proximidades perceberam a situação e se somaram à perseguição.

O carro foi parado a tiros na Avenida Princesa Isabel. O motorista bateu em três veículos que estavam próximos a um condomínio.

O condutor, de 50 anos, não teve a identidade divulgada. Ele foi atingido por dois disparos, em um dos braços e na nádega. O homem foi socorrido consciente pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para o Hospital de Pronto Socorro (HPS). Nenhum policial ficou ferido na ocorrência.

A polícia não encontrou nenhuma arma ou droga no veículo e ainda não sabe o que pode ter provocado a fuga. O trânsito chegou a ser bloqueado na via, mas já foi liberado.

