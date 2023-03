motorista-derruba-postes-e-deixa-moradores-de-botucatu-sem-energia

Sete postes caíram após um deles ter sido atingido pelo carro na Via Domingos Sartori. Motorista, que testou negativo para ingestão de bebida alcoólica, disse que dormiu ao volante. Poste caiu e derrubou outros após ser atingido por motorista em Botucatu (SP)

Adriano Baracho/TV TEM

Um motorista derrubou sete postes de energia após um acidente de trânsito na Via Domingos Sartori, em Botucatu (SP), na madrugada desta quinta-feira (9). Cerca de 50 residências estavam sem energia até às 9h e o trânsito estava parcialmente interditado.

Segundo a Polícia Militar, o motorista disse que estava voltando do campus da Universidade Estadual Paulista (Unesp) quando pegou no sono e bateu em um poste que caiu e acabou derrubou os demais.

Funcionários da CPFL trabalho em reparos após carro derrubar postes em Botucatu (SP)

Adriano Baracho/TV TEM

Ele foi submetido ao teste do bafômetro, mas o resultado deu negativo para a ingestão de bebida alcoólica. Apesar do susto, o motorista não sofreu ferimentos. A Polícia Civil deve investigar as circunstâncias do acidente.

Equipes da CPFL foram mobilizadas para fazerem os reparos necessários à normalização do fornecimento de energia para a região afetada. Segundo trabalhadores da empresa, a expectativa era de que o serviço fosse concluído até por volta das 12h.

Motorista que bateu em poste de Botucatu (SP) testou negativo para ingestão de bebida alcoólica

Adriano Baracho/TV TEM

Confira mais notícias do centro-oeste paulista:

Veja mais notícias da região no g1 Bauru e Marília

Ufficio Stampa