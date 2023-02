Motorista diz ter sido multado na Área Azul dentro do tempo de tolerância em Ribeirão Preto, SP

Representante de vendas diz ter sido cobrado 4 minutos após a compra do bilhete. Transerp alega que carro estava estacionado no Centro há mais tempo e dá orientações sobre a compra dos bilhetes. A cobrança da Área Azul no Centro de Ribeirão Preto (SP) tem gerado insatisfação nos motoristas. As reclamações são, principalmente, relacionadas ao tempo de tolerância e à dificuldade para usar os totens de pagamento.

O tempo de tolerância é estipulado em 15 minutos, mas o representante de vendas Amauri Ferreira diz que foi multado dentro deste intervalo por estacionar em desacordo com a regulamentação do estacionamento rotativo.

No dia 16 de janeiro, ele foi até o Centro para levar o celular para consertar na loja de um amigo. Estacionou na Rua São Sebastião e fez o pagamento em um totem que fica a cerca de 20 metros do comércio.

Como era a primeira vez usando o dispositivo, precisou de ajuda para conseguir fazer o pagamento e recebeu um conselho do amigo lojista.

“Ele disse assim pra mim: ‘ó, é melhor você guardar o cupom do pagamento porque está tendo problema, já tive reclamação’”, lembra o representante de vendas.

Ferreira diz que comprou o bilhete um pouco depois do carro de fiscalização ter passado. Vinte dias depois, recebeu uma notificação.

Ele tentou recorrer, mas foi informado que, quando o veículo passa, o videomonitoramento tira uma foto e, após 15 minutos, uma nova foto é feita. Mas, segundo o representante de vendas, ele não chegou a demorar tudo isso na loja.

“Quando ele deve ter passado depois de 15 minutos meu carro já não estava mais aqui. Eu fiquei, no máximo, dez minutos. E a multa, depois do pagamento, veio quatro minutos”, explica.

Multa após quatro minutos

A multa de Ferreira foi aplicada às 14h12, e o bilhete foi comprado às 14h16. Ou seja, segundo o motorista, ele ainda estava dentro da tolerância.

Porém, segundo a Empresa de Trânsito e Transporte Urbano (Transerp), o carro da fiscalização havia passado antes, às 13h39, e verificado que o veículo do representante de vendas já estava estacionado no local. Por isso, quando passou novamente às 14h12, aplicou a multa.

O comerciante e amigo que ajudou o representante de vendas a realizar a compra do bilhete nega a informação da Transerp e disse à EPTV, afiliada da TV Globo, que vai verificar as câmeras de segurança da rua para comprovar que o carro de Ferreira não estava estacionado no local às 13h39.

Orientações da Transerp

Em dezembro de 2022, a Transerp começou a fiscalizar as vagas por meio de videomonitoramento.

Segundo a empresa, a tolerância de 15 minutos é válida e a fiscalização funciona da seguinte forma: após o motorista estacionar o veículo, o carro da fiscalização passa e registra se o automóvel está sinalizado com o bilhete da Área Azul.

A partir deste momento, é contado o tempo de tolerância. Após 15 minutos, a fiscalização passa novamente e, caso o veículo esteja sem o bilhete, é aplicada a multa.

A orientação da Transerp é que os motoristas procurem um totem assim que estacionarem o veículo, para não correr o risco de demorarem para comprar o bilhete.

Em caso de dificuldades para mexer no dispositivo, a Transerp disponibiliza o telefone 0800 591 7366 para auxiliar os motoristas.

Em Ribeirão Preto, a Área Azul funciona de segunda a sexta, das 9h às 18h, e aos sábados, das 9h às 13h. Os bilhetes garantem até duas horas de uso nas vagas do Centro por R$ 3. O pagamento pode ser feito por diversas modalidades, incluindo Pix; veja como fazer.

