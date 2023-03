Motorista é baleado em ataque criminoso a ônibus na Grande Natal

Caso ocorreu por volta das 14h desta terça-feira (14), em Macaíba. Empresa tira ônibus de circulação após ataque. Motorista é baleado em ataque a ônibus na Grande Natal

Cedida

Um motorista de ônibus foi baleado na tarde desta terça-feira (14), em Macaíba, na Grande Natal. O ataque criminoso ocorreu por volta das 14h, quando o veículo passava pela localidade conhecida como Villar.

Os bandidos atiraram contra o ônibus e o motorista foi atingido por um disparo de raspão na região entre o peito e a axila. Ele foi socorrido para a UPA de Macaíba.

Os tiros atingiram para-brisa, janelas e lateral do ônibus que é da empresa Trampolim da Vitória, e que fazia a linha Centro de Macaíba – Escola Agrícola de Jundiaí.

No momento da ação criminosa, o motorista estava sozinho no veículo. Ele tinha acabado de deixar os últimos passageiros e seguia em direção à Escola Agrícola de Jundiaí.

Depois do ataque, os ônibus da empresa que atende a região Metropolitana de Natal foram recolhidos para as garagens.

Após ataque a ônibus, empresa retira veículos de circulação

Cedida

Força Nacional

Mais cedo, a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra (PT), solicitou o apoio da Força Nacional para combater a série de ações criminosas que ocorrem no estado desde a madrugada. Ao todo, 19 cidades do estado registraram ocorrências.

O governo disse ainda que neste momento “todas as forças estaduais de segurança pública estão com os efetivos totalmente mobilizados” no combate às ações criminosas das últimas horas.

Até o momento, segundo a polícia, as operações para combater os ataques tiveram:

17 suspeitos presos (sendo 1 adolescente, 1 Foragido da Justiça recapturado e 1 Tornozelado preso com arma de fogo);

5 armas de fogo apreendidas;

1 simulacro de arma de fogo apreendido;

20 artefatos explosivos apreendidos;

3 Galões de Gasolina apreendidos;

4 motos apreendidas ;

1 Carro apreendido;

Dinheiro;

Drogas;

Munições.

A governadora classificou as ações criminosas no estado como “inaceitáveis” e “repugnantes”.

“Eu quero declarar todo nosso repúdio aos inaceitáveis episódios de violência ocorridos hoje (terça-feira) no nosso estado, e declarar que todo trabalho está sendo feito para que os criminosos sejam presos, julgados e punidos com todo o rigor da lei”, falou em vídeo publicado nas redes sociais”, disse.

LEIA TAMBÉM

Cidades do RN têm madrugada de ataques a tiros e incêndios em comércios, veículos e órgãos públicos

Funcionário de empresa de ônibus é atingido por tiro durante ataque criminoso em Natal

Criminosos ateiam fogo em ônibus e ameaçam população em novo ataque no RN: ‘Se denunciar, vai ter morte’

FOTOS: Cidades do RN têm madrugada de ataques

Mais de dez cidades do Rio Grande do Norte sofrem ataques violentos

Ataques

As ocorrências começaram na madrugada desta terça-feira (14). Dezenove cidades do estado registraram tiros e incêndios em prédios públicos, comércios e veículos. Dezenove pessoas foram presas, um foragido da Justiça recapturado, e uma pessoa morreu em confronto com a polícia.

Entre os alvos estão um fórum de Justiça, duas bases da PM e uma prefeitura e um banco. Também foram atingidos uma loja de motos e carros que estavam estacionados nas ruas e em garagens públicas, além de ônibus do transporte público e escolar em Natal, Parnamirim e Macaíba.

Ônibus escolares incendiados em Governador Dix-Sept Rosado (RN) em agosto de 2016

Divulgação/PM

Na madrugada, o Fórum de Justiça de Parnamirim, foi alvo de dezenas de tiros de arma de fogo. Na cidade, ao menos dois carros da secretaria de obras e um ônibus foram incendiados. O fogo no ônibus atingiu a rede de energia elétrica e provocou a interrupção no fornecimento de energia para 107 casas no bairro Emaús, segundo a companhia que administra o serviço.

Em Natal, houve ataques a duas bases da Polícia Militar na Zona Oeste da cidade. Criminosos atiraram contra os prédios e tentaram atear fogo.

Na segunda maior cidade do estado, Mossoró, no Oeste potiguar, houve ocorrência em um prédio onde a prefeitura abastece os veículos do município. Também houve ataques a dois caminhões da prefeitura, no bairro Parque das Rosas, e a um caminhão de lixo, no bairro Redenção.

Em Macaíba, ônibus escolar e carro ficaram destruídos após criminosos colocarem fogo

Pedro Trindade/Inter TV Cabugi

Vídeos mais assistidos do g1 RN

Mata