Motorista é esfaqueado na cabeça durante assalto na Zona Sul de Aracaju

Vítima foi socorrida pelo Samu e levada a um hospital da capital. Um motorista de um carro que transitava pelo Conjunto Orlando Dantas, no Bairro São Conrado, em Aracaju, foi esfaqueado na cabeça na noite dessa quinta-feira (23). De acordo com a Polícia Militar, o crime ocorreu durante o roubo de um celular.

Populares que socorreram a vítima não souberam informar como o caso ocorreu. Ninguém foi preso.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encaminhou o homem para um hospital particular da cidade.

