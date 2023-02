Motorista é flagrado na BR-101, em SC, com 30 filhotes de tartaruga que ganhou de ‘presente’

Condutor e passageiro foram autuados em R$ 15 mil por transportar animais silvestres sem autorização dos órgãos ambientais. Motorista disse que levaria animais do Rio Grande do Sul para São Paulo. Caixa com 30 filhotes de tartaruga é flagrada em carro no Litoral de SC

Uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) terminou com 30 filhotes de tartaruga da espécie tigre d’água resgatados na BR-101, em Itapema, Litoral Norte catarinense. Duas pessoas foram autuadas em R$ 15 mil pelo crime ambiental, segundo a Polícia Militar Ambiental (PMA).

O caso ocorreu na quarta-feira. Segundo a PRF, os répteis estavam em uma caixa de papelão, no banco traseiro de um carro de São Paulo.

O motorista, de 32 anos, disse aos policiais que ganhou os animais de presente no Rio Grande do Sul e que os levaria para o sítio da família em São Paulo.

Segundo a PRF, um processo administrativo para apurar o crime será instaurado pela Polícia Militar Ambiental, que esteve no local e recolheu os filhotes.

Ao g1 SC, a PMA informou que os dois passageiros do veículo foram autuados, cada um, em R$ 15 mil por “envolvimento no transporte ilegal dos animais” (veja detalhes do crime abaixo).

Os filhotes foram levados para o Centro de Triagem de Animais Silvestres, em Florianópolis, onde passarão um tempo em observação antes de serem devolvidos à natureza.

Tartarugas estavam dentro de caixa e foram resgatadas

PRF/ Divulgação

Crime contra a fauna

A suspeita é que os animais seriam comercializados. Segundo a legislação brasileira, é proibido “matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente”.

Segundo a PMA, eles foram multados por ” transportar animais silvestres sem autorização do órgão ambiental”, conforme o artigo 24 do Decreto Federal 6.514/08.

