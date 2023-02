Motorista é indiciado por atropelar e matar amigos no acostamento de rodovia em Artur Nogueira

Condutor fugiu após atropelar dois homens no dia 8 de fevereiro, mas se apresentou à delegacia, diz secretaria. Vítimas mudaram rotina de caminhada na noite do ocorrido. Carro que atropelou e matou duas pessoas no acostamento de rodovia em Artur Nogueira (SP) foi abandonado em uma estrada de terra

Roberto Torrecilhas

O motorista que atropelou e matou dois homens no acostamento da Rodovia Prefeito Aziz Lian (SP-107), que liga Artur Nogueira (SP) a Holambra (SP), foi indiciado, informou a Secretaria de Segurança Pública do estado (SSP-SP).

Após o atropelamento, na noite do dia 8 de fevereiro, o condutor fugiu sem prestar socorro, e o veículo foi localizado em uma estrada de terra próximo ao local, com latas de cerveja no interior.

Reprodução/EPTV

Segundo a SSP, no entanto, o homem compareceu voluntariamente à delegacia depois do ocorrido e foi indiciado – o dia em que isso ocorreu não foi informado.

“O caso citado é investigado por meio de inquérito policial instaurado pela Delegacia de Polícia de Artur Nogueira. Diligências prosseguem para esclarecer todas as circunstâncias dos fatos”, diz nota.

Até a publicação desta reportagem, a prisão do motorista não havia sido determinada pela Justiça.

Givan Pereira dos Santos, de 48 anos, morreu atropelado no acostamento de rodovia em Artur Nogueira

Reprodução/EPTV

Mudança de rotina

Os homens que morreram eram vizinhos, amigos e costumavam fazer caminhada juntos. Bernardo Geraldo Barbosa, de 56 anos, e Givan Pereira dos Santos, de 48, tinham costume de sair de casa de manhã e mudaram a rotina justamente na noite do atropelamento.

“Tudo o que ele ia fazer era com esse amigo dele. A rotina dele era sempre de manhã, e ontem ele resolveu fazer à noite. Aí, aconteceu essa tragédia com ele”, disse Rosane Barbosa, esposa de Bernardo, no dia seguinte ao caso.

Bernardo Geraldo Barbosa, de 56 anos, morreu atropelado no acostamento em rodovia de Artur Nogueira

Reprodução/EPTV

A irmã de Bernardo, Rose, disse que recebeu um áudio dele no celular minutos antes do acidente. Foi uma das últimas pessoas a ter contato com ele. “Acredito que ele estava se despedindo de mim. […] Meu irmão era uma pessoa boa, trabalhador, maravilhoso.”

“Agora nós tamo [sic] indo embora. Parou a chuva. Agora tô quase chegando em casa. Daqui uns dez minutinhos eu chego”, disse o homem na mensagem.

Atropelamento

O atropelamento foi por volta de 20h na altura do Km 38 da rodovia. Segundo as primeiras investigações, o motorista do carro envolvido no acidente trafegava no sentido de Artur Nogueira quando invadiu a pista contrária e atingiu os dois homens.

O resgate foi acionado, mas as vítimas não resistiram aos ferimentos e morreram no local.

O sepultamento de Bernardo ocorreu em Holambra. Informações sobre o velório de Givan não foram divulgadas.

Vittorio Ferla