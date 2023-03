Motorista é levada ao hospital após bater carro e derrubar poste em Campinas

Acidente foi por volta das 5h30 deste sábado, no Jardim Nova Europa. Motorista derruba poste na marginal do Piçarrão em Campinas

Uma motorista de 28 anos ficou ferida após bater o carro e derrubar um poste no Jardim Nova Europa, em Campinas (SP), na manhã deste sábado (25). Ela foi socorrida por populares e levada ao Hospital Samaritano, mas não há detalhes sobre o estado de saúde.

Segundo a Emdec, empresa responsável por fiscalizar o trânsito na cidade, o acidente foi perto do cruzamento entre as ruas Plínio Pereira Neves e Nicarágua. A causa do acidente não foi confirmada.

Em nota, a distribuidora de energia CPFL Paulista informou que equipes já iniciaram o atendimento da ocorrência e destacou que não houve interrupção no serviço de energia para clientes da região. A previsão da empresa é de que o poste danificado seja trocado até o fim deste sábado.

Carro derrubou poste em Campinas

Fabio Machado/Arquivo Pessoal

Vito Califano