Motorista e monitora esquecem criança autista em transporte escolar e são afastados no interior de SP

Segundo a Prefeitura de Pardinho (SP), essa é a segunda vez que a dupla esquece uma criança no transporte escolar. O caso foi registrado na quinta-feira (3). Uma criança autista de apenas 4 anos foi esquecida no transporte escolar municipal, em Pardinho (SP). O caso foi registrado na quinta-feira (3).

De acordo a Prefeitura do município, a criança estava sendo levada para escola, com entrada prevista para as 13h. No entanto, foi relatado que o menino teria dormido no último banco do ônibus e o motorista só percebeu que ele ainda estava no veículo, por volta das 14h.

A administração municipal também informou que, assim que tiveram conhecimento do caso, acionaram a Secretaria de Educação para localização dos responsáveis.

O motorista e a monitora foram localizados e uma sindicância, com o pedido de afastamento da dupla que cuidava da criança, foi realizada. Segundo a Prefeitura, essa é a segunda vez que os dois esquecem uma criança no transporte.

O motorista e a monitora foram convocados para dar legalidade ao processo e, se for o caso, receberem a punição necessária. Durante a sindicância, os dois ficarão afastados de suas funções.

Sobre o fato de a criança ter um grau de autismo, a prefeitura informou que tomou conhecimento do fato após o caso, pois até então não havia sido informado.

