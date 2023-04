Motorista e passageiro ficam feridos após acidente entre carros ao Norte de Roraima

Nenhum dos dois motoristas souberam informar como o acidente aconteceu. Os feridos foram atendidos no local do acidente pelo Samu. Acidente ocorreu em Alto Alegre

Um motorista e um passageiro tiveram ferimentos leves após uma colisão entre dois carros. O acidente aconteceu nesse sábado (1º), próximo à ponte do rio Au Au na RR 205, no município de Alto Alegre, região Norte de Roraima.

À Polícia Militar, um homem, de 33 anos informou que seguia com o carro sentido Boa Vista ao Alto Alegre, com os dois filhos, a esposa e a cunhada, quando o acidente aconteceu. Ele não soube detalhar o acidente.

Já o outro motorista, de 35 anos, disse que seguia no mesmo sentido e também não soube informar como o acidente aconteceu. Ele estava acompanhado de dois passageiros e disse que, quando notou, já tinha acontecido a batida, indo parar do lado contrário, fora da pista, na lateral do aterro.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Alto Alegre foi acionado e também o Corpo de Bombeiros. Os envolvidos foram atendidos no local do acidente.

Apenas o motorista de 33 anos teve ferimentos no braço esquerdo e no lado esquerdo do rosto. Um passageiro do outro carro sofreu ferimentos na clavícula esquerda e na perna esquerda.

Os veículos estão com licenciamento regularizado e foram entregues aos respectivos condutores para serem removidos do local.

O caso foi apresentado na Delegacia da Polícia Civil em Alto Alegre para as providências cabíveis.

