Motorista e passageiro são executados a tiros dentro de carro em Volta Redonda

Crime aconteceu no momento em que o veículo passava pelo bairro Água Limpa, por volta de 17h. Carro em que as vítimas estavam

Reprodução/Redes sociais

Dois homens que estavam em um carro foram executados a tiros na tarde desta sexta-feira (24) em Volta Redonda (RJ). Foram disparados aproximadamente 50 tiros contra o veículo.

O crime aconteceu no momento em que o carro passava pela Rua Eloy Pereira Pimentel, no bairro Água Limpa, por volta de 17h.

O motorista, que aparenta ter cerca de 50 anos, levou pelo menos oito tiros na cabeça, nuca, mão e tórax. Ele chegou a ser socorrido em estado gravíssimo para o Hospital São João Batista, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito na unidade médica no início da noite desta sexta-feira.

O passageiro morreu no local. O corpo dele será levado para o Instituto Médico Legal, localizado no bairro Três Poços.

A cena do crime vai passar por perícia para que a Polícia Civil levante informações que possam ajudar nas investigações.

O caso será registrado na delegacia de Volta Redonda, que ficará responsável pela apuração dos fatos.

Até a publicação desta reportagem, a motivação do crime era desconhecida. Também não era possível afirmar qual era a relação entre o motorista com o passageiro — se eles se conheciam ou se era um motorista de aplicativo.

Até o início da noite, nenhum suspeito de atirar contra as vítimas havia sido identificado.

Vito Califano