Motorista é preso após deixar cão trancado dentro de carro sob forte sol em Balneário Camboriú

Uma equipe da Polícia Militar (PM) forçou a abertura da porta de um carro estacionado em Balneário Camboriú, no Litoral Norte, para salvar um cachorro que estava dentro do veículo sob o forte calor, que superou os 30 graus na tarde de sexta-feira (27). O dono do animal foi localizado e preso em flagrante por maus-tratos.

O dono do animal deixou o cão no carro com apenas uma pequena fresta aberta do vidro, o que não foi suficiente para conter o abafamento no interior do veículo, segundo os policiais.

O caso ocorreu na Avenida Normando Tedesco e, segundo a PM, o automóvel tinha placas da Argentina. Para o resgate, foi usado um instrumento para forçar o vidro e destravar a porta.

Após ser retirado, o cão estava ofegante escondido embaixo do banco. Para avaliar o estado de saúde, o animal foi levado para uma ONG da cidade.

O nome do dono do animal não foi informado pela PM.

