Motorista é preso após transportar caminhonete furtada dentro de caminhão em São Simão, SP

Veículo tinha sido levado em Campinas (SP) e estava desmontado. Suspeito vai responder por receptação e adulteração de sinal identificador de veículos. Policiais encontram peças de caminhonete furtada em compartimento de caminhão na Rodovia Anhanguera em São Simão, SP

A Polícia Militar Rodoviária prendeu um motorista que transportava uma caminhonete furtada dentro de um caminhão da Rodovia Anhanguera (SP-330), em São Simão (SP), na noite de quarta-feira (22).

Os policiais rastrearam a carreta com placa de Campinas (SP), município onde ocorreu o furto, por volta das 20h. No interior dela, havia duas caminhonetes, modelos Toyota Hilux e Mitsubishi Triton, desmontadas.

Após consulta no terminal, os policiais constataram que a Hilux havia sido furtada.

A ocorrência e o suspeito, que foi preso em flagrante, foram apresentados na Central de Polícia Judiciária de Ribeirão Preto (SP). O caminhão, as peças das caminhonetes, um celular e R$ 1,3 mil foram apreendidos.

O motorista ficou à disposição da Justiça e vai responder por receptação e adulteração de sinal identificador de veículos.

