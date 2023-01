O motorista estava com a CNH suspensa e era procurado pela justiça. Motorista é preso com 1,5 mil papelotes de cocaína na Fernão Dias em Vargem, SP

Divulgação/PRF

Um homem, de 31 anos, foi preso durante uma fiscalização com 1,5 mil papelotes de cocaína, na Rodovia Fernão Dias, em Vargem (SP). O caso aconteceu na terça-feira (24) e o motorista estava com a CNH suspensa.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o homem estava de carro e foi abordado no no km 07 da rodovia. Ele levantou suspeita dos policiais, pois apresentou nervosismo com a ordem de parada.

A PRF iniciou as buscas no veículo e encontrou no carro uma mochila com 1,5 mil papelotes de cocaína que totalizaram 1,125kg de drogas.

Além de ter a CNH suspensa, o homem também era procurado pela justiça. A ocorrência foi encaminhada para Delegacia de Polícia Civil de Bragança Paulista.

Veja mais notícias do Vale do Paraíba e região bragantina

valipomponi