Motorista é preso com carga de 100 celulares sem notas fiscais avaliada em mais de R$ 500 mil

Flagrante foi no km 508 da Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), em Estrela do Norte (SP). Polícia Rodoviária apreendeu 100 caixas de aparelhos celulares sem documentação fiscal em Estrela do Norte (SP)

A Polícia Militar Rodoviária realizou a apreensão de 100 caixas de aparelhos celulares, na tarde desta quinta-feira (2), no km 508 da Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), em Estrela do Norte (SP). O condutor foi preso em flagrante.

Durante a Operação Impacto, a polícia realizou a abordagem de um carro, com placas de Cianorte (PR), e, durante vistoria veicular, localizou uma grande quantidade de aparelhos celulares em um fundo falso, no interior do painel do automóvel.

Os eletrônicos apreendidos são avaliados em mais de R$ 500 mil e têm origem estrangeira.

No entanto, o condutor não apresentou a documentação fiscal dos produtos.

O indiciado foi preso em flagrante por descaminho e permaneceu no aguardo da audiência de custódia na Justiça. O veículo também foi apreendido.

Vittorio Ferla