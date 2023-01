Motorista é preso por conduzir caminhão por 40 horas ininterruptas sob efeito de cocaína em RO

Aos policiais, o homem revelou que estava sob efeito de cocaína e que era “incidente criminal neste tipo de ocorrência”. Transporte de grãos seria feito entre Humaitá (AM) e Comodoro (MT). O motorista de uma carreta foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) por estar conduzindo o veículo por aproximadamente 40 horas ininterruptas. Aos policiais, o homem revelou que estava sob efeito de cocaína e que era “incidente criminal neste tipo de ocorrência”.

Motorista é preso por dirigir caminhão sob efeito de cocaína por 40 horas ininterruptas em RO

Reprodução/PRF

A prisão aconteceu na tarde de segunda-feira (23), no km 01 da BR-364, em Vilhena (RO), mas a viagem do motorista começou na noite de sábado (21). De acordo com ele, o transporte de grãos seria feito entre Humaitá (AM) e Comodoro (MT).

Durante as buscas, os policiais encontraram, na cabine do caminhão, sete gramas de cocaína e um cigarro de maconha.

Segundo a PRF, o infrator foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil e o veículo recolhido ao pátio da Polícia Rodoviária Federal.

Vito Califano