Motorista é preso por dirigir embriagado e provocar acidente em Natal; carro com quase R$ 8 mil em multas é apreendido

Segundo militares da Operação Lei Seca, essa foi a quarta vez em que idoso de 63 anos foi autuado por embriaguez ao volante. Carro batido, após acidente provocado por motorista que estava embriagado, segundo a polícia.

Um idoso de 63 anos foi preso na madrugada de domingo (29) em Natal, após dirigir embriagado e ainda provocar um acidente de trânsito. Segundo a polícia, o homem já foi autuado quatro vezes por dirigir sob efeito de álcool e o carro dele, apreendido, tem quase R$ 8 mil em multas.

O acidente aconteceu na avenida Engenheiro Roberto Freire, na Zona Sul de Natal. Segundo militares da Operação Lei Seca, após perceber a presença da blitz, o homem acabou perdendo o controle do veículo e provocando um acidente, sem vítimas.

Ainda segundo a polícia, o homem estava em “visível estado de embriaguez” e teria se recusado a realizar o bafômetro. No interior do carro, foram encontradas garrafas de bebidas alcoólicas.

Ainda de acordo com a polícia, essa foi a quarta vez em que o mesmo motorista foi autuado por dirigir embriagado. O veículo, possuía sete multas em aberto, totalizando quase R$ 8 mil, o carro foi imediatamente removido ao depósito.

O motorista foi conduzido até a central de flagrantes e está preso.

Ao todo, 15 condutores foram autuados por dirigir sob a influência de álcool, e três deles foram presos em flagrante, em dois pontos de bloqueio.

