Motorista é preso por embriaguez ao volante após acidente em Aparecida

Condutor se envolveu em acidente com uma moto e teria se recusado a fazer teste de bafômetro. Um motorista de um carro foi preso na madrugada desta segunda-feira (13), em Aparecida, após se envolver em um acidente com uma moto e se recusar a fazer teste de bafômetro. Segundo a Polícia Militar, o motociclista foi socorrido em estado grave e levado para a Santa Casa da cidade.

O acidente aconteceu por volta de meia-noite, na rua Itacolomi, no bairro Itaguaçu. A causa do acidente, no entanto, não foi informada pela polícia.

Os militares disseram apenas que o motociclista foi socorrido em estado grave e levado para a Santa Casa de Aparecida com ferimentos na cabeça.

No local, a equipe policial constatou ainda que o motorista do carro apresentava sinais de embriaguez e, ao ser informado a necessidade de fazer teste do bafômetro, o condutor teria se recusado.

O motorista foi levado para o plantão policial, onde permaneceu preso. Segundo a PM, ele não teve direito a fiança e vai responder por embriaguez ao volante e por praticar lesão corporal culposa, na direção de veículo automotor.

