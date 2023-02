Motorista é rendido por bandidos armados e tem carro roubado em Resende

Roubo aconteceu às margens da Via Dutra, na pista sentido Rio. Segundo a Polícia Militar, vítima contou que criminosos entraram no veículo e o fizeram dirigir até o bairro Surubi. Um motorista foi rendido por bandidos armados e teve o carro roubado na quarta-feira (8) em Resende (RJ). O roubo aconteceu às margens da Via Dutra, na pista sentido Rio.

Segundo a Polícia Militar, a vítima, de 24 anos, contou que foi abordada por um grupo de homens. Alguns dos criminosos entraram no veículo e a fizeram dirigir até um local afastado. O condutor não conseguiu enxergar quantas pessoas estavam envolvidas no crime.

Após ser feito de refém, os ladrões mandaram o motorista descer do carro. Em seguida, eles fugiram no automóvel.

Ainda de acordo com a PM, a vítima caminhou até a estrada que liga o município ao distrito de Bulhões e pediu ajuda.

O jovem foi levado para a delegacia de Resende, onde o caso foi registrado. Até a publicação desta reportagem, ninguém havia sido preso e o veículo ainda não foi encontrado.

