Motorista é socorrido após carro ser prensado entre caminhões em rodovia de Miguelópolis, SP

O motorista de um carro precisou ser socorrido após o veículo ser prensado entre dois caminhões na manhã desta segunda-feira (6) na Rodovia Paulo Borges de Oliveira (SP-425), em Miguelópolis (SP).

O carro, um Chevrolet Corsa, ficou completamente destruído. (veja acima)

De acordo com informações apuradas pela EPTV, afiliada da TV Globo, o acidente ocorreu quando um dos caminhões atingiu a traseira do Corsa, que, com o impacto, acabou prensado na traseira do outro caminhão.

A batida foi registrada nas proximidades de um trevo por volta das 9h. No carro havia somente o motorista, socorrido e levado por equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Pronto-Socorro de Miguelópolis.

No momento do resgate, ele sentia dores nas costas e estava consciente, segundo apuração da EPTV. A Polícia Militar Rodovia (PMR) compareceu ao local e interditou o trânsito, que precisou ser desviado por uma estrada de terra.

O caminhão-pipa de uma usina da região lavou a pista para evitar novas colisões. O acidente deve ser investigado pela Polícia Civil.

