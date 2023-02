Motorista é socorrido em Matão após bater carro na traseira de caminhão estacionado

Acidente aconteceu na Rodovia Carl Fisher, próximo à Pedreira. Vítima foi socorrida para o Hospital Carlos Fernando Malzoni. Carro atinge traseira de caminhão em Matão (SP)

Rádio e TV Cidade de Matão

Um motorista foi socorrido em Matão (SP) após bater na traseira de um caminhão, na manhã desta quinta-feira (9).

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

O acidente aconteceu na Rodovia Carl Fisher, próximo à Pedreira, na Vila Maria.

A vítima, que não teve a identidade divulgada, dirigia um carro com placas de Catanduva quando bateu contra o caminhão que estava no acostamento.

Com o impacto da batida, o para-brisa e o capô do carro ficaram destruídos.

O motorista foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado até o Hospital Carlos Fernando Malzoni.

As causas do acidente serão investigadas.

VÍDEOS: Reveja as reportagens dos telejornais da EPTV

Veja mais notícias da região no g1 São Carlos e Araraquara

pappa2200