Motorista em alta velocidade morre após colidir carro em bomba de posto de gasolina em Boa Vista

Um motorista, identificado como Francisco das Chagas Braga de Oliveira, de 52 anos, morreu na madrugada deste domingo (26) após colidir o carro contra uma bomba de um posto de gasolina, localizado no bairro São Pedro, em Boa Vista. À Polícia Militar, uma testemunha relatou que o carro estava em alta velocidade.

O acidente ocorreu quando o motorista seguia pela avenida Ville Roy, sentido Centro. Depois de passar pelo semáforo, no cruzamento com a Avenida Santos Dumont, o carro colidiu de raspão na base da bomba de um posto de combustível.

Em seguida, bateu na placa de preço e só parou após colidir em uma mureta do local. Houve um princípio de incêndio, que foi controlado por testemunhas. A vítima ficou presa entre as ferragens do carro.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Corpo de Bombeiros Militar foram acionados. O homem foi retirado das ferragens pelo Bombeiros, mas sem sinais vitais. A morte foi confirmada pelo médico do Samu.

A Perícia e o Instituto de Medicina Legal (IML) foram acionados. O perito fez os levantamentos necessários no local da ocorrência, e o corpo da vítima foi removido pela equipe do IML.

O veículo está com licenciamento regularizado, mas foi removido para o Pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran).

No interior do carro, não foram encontrados indícios que sugerissem o consumo de bebida alcoólica pelo condutor, como: garrafas ou latas de bebidas alcoólicas, copos ou odor etílico no veículo ou no corpo da vítima.

O caso foi apresentado no 1º Distrito Policial para as providências cabíveis.

