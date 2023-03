motorista-embriagado-capota-carro-na-br-235-em-aracaju

As informações foram confirmadas pela PRF. Motorista embriagado capotou o carro na BR-235, em Aracaju (SE)

PRF

Um homem de 32 anos ficou ferido após perder o controle do veículo, na tarde deste domingo (12), na BR-235 em Aracaju. A informação foi confirmada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Segundo a PRF, o motorista estava sob efeito de álcool. O acidente aconteceu no sentido Aracaju/São Cristóvão. O trânsito ficou lento na região.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou atendimento ao motorista, que depois foi encaminhado a uma delegacia, segundo a PRF.

pappa2200