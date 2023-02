Motorista embriagado é preso com drogas após perseguição da GCM em São José dos Campos

Perseguição começou após suspeito não obedecer ordem de parada. Um motorista embriagado foi preso com drogas após uma perseguição da Guarda Civil Municipal na noite deste sábado (4) em São José dos Campos (SP). Outros dois ocupantes que estavam com ele no carro foram liberados.

O caso teve início após uma equipe da Guarda Civil flagrar o motorista em manobra perigosa na Avenida dos Evangélicos, no Campo dos Alemães. Os guardas deram ordem de parada, que não foi obedecida.

A equipe iniciou então uma perseguição ao veículo e conseguiram a abordagem já no bairro Dom Pedro I. No momento da abordagem, o motorista quebrou o próprio celular.

Em busca no carro, os guardas encontraram 31 pinos de cocaína, outros 10 invólucros com a mesma droga e oito de maconha. Além disso, foi constatada a embriaguez do motorista, que foi conduzido à central de flagrantes e aguarda audiência de custódia.

