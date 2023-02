Motorista embriagado e sem cinto provoca acidente na Via Dutra e será preso

Condutor, de 24 anos, atingiu a traseira de um carro e bateu com a cabeça no para-brisas. Ele está internado sob custódia da polícia e vai ser encaminhado à delegacia assim que receber alta. Homem é preso após causar acidente na Via Dutra, em Itatiaia

Divulgação/Polícia Rodoviária Federal

Um motorista embriagado provocou um acidente na Via Dutra, em Itatiaia (RJ), na manhã deste domingo (12). Ele estava em um carro que bateu na traseira de outro carro e saiu da pista.

O acidente foi por volta de 5h30. A pista estava molhada por causa de chuva.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o rapaz, de 24 anos, estava sem cinto de segurança e acabou batendo a cabeça no para-brisas. Ele passou por teste do bafômetro, que confirmou a embriaguez.

Carro saiu da pista

Divulgação/PRF

Ferido, ele precisou ser levado para o Hospital de Emergência de Resende (RJ), município vizinho, onde continuava internado no início da tarde deste domingo, sob custódia de policiais.

Assim que receber alta, será encaminhado direto para a delegacia de Itatiaia para responder pelo crime de dirigir com a capacidade psicomotora alterada.

Além das infrações pelo acidente, ele também recebeu multas de trânsito por estar sem cinto e com o licenciamento do carro vencido — totalizando R$ 3.423,40.

O carro dele foi apreendido e levado para o pátio da PRF em Floriano, distrito de Barra Mansa (RJ).

O motorista do carro da frente não se machucou. Ele também passou pelo teste do bafômetro, mas o resultado deu negativo.

Como ficou o carro da frente após a batida

Divulgação/PRF

