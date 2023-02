motorista-embriagado-e-sem-cnh-fura-blitz-da-lei-seca,-quase-atropela-agente-e-acaba-preso-em-natal

Caso aconteceu na noite de quarta-feira (9) na Zona Leste da capital. Outros três ocupantes do veículo também foram detidos por serem flagrados com droga. Carro foi apreendido pela PM após motorista furar blitz da Lei Seca em Natal

Um motorista que estava embriagado e que não tem carteira de habilitação furou uma blitz da Operação Lei Seca e quase atingiu um dos agentes que participavam da ação. O caso aconteceu por volta das 22h desta quarta-feira (8) em Areia Preta, na Zona Leste da cidade.

Após o homem furar o bloqueio, a Polícia Militar iniciou uma perseguição contra o suspeito, que só acabou em Cidade Alta, também na Zona Leste.

O homem de 27 anos perdeu o controle do veículo ao tentar passar por um canteiro central e estourar um dos pneus. Ele acabou interceptado pelas equipes.

“Durante realização do teste foi comprovado estado de embriaguez, como também foi verificado que não possuía Carteira Nacional de Habilitação. Ele foi autuado também por direção perigosa e permaneceu preso, aguardando audiência de custódia”, informou a PM.

O teste do bafômetro teve resultado de 0,58 mg/l, o que configura embriaguez.

Durante busca veicular, ainda foram encontradas porções de maconha e outros três ocupantes do carro também foram detidos, levados à delegacia e autuados por porte de entorpecentes.

O automóvel foi removido ao depósito.

Outras prisões

As fiscalizações da Lei Seca também aconteceram em outros pontos da cidade, até a madrugada desta quinta-feira (9).

Na Av. Prudente de Morais, quatro condutores foram autuados por dirigir sob a influência de álcool, sendo um deles preso em flagrante após o teste de alcoolemia apontar valor de 0.55mg/l – o que configura crime.

Na Av. Cap Mor Gouveia, um motociclista também foi autuado criminalmente por se encontrar em estado de embriaguez.

