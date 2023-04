Motorista embriagado que dormiu ao volante é condenado por acidente que matou adolescente e deixou homem paraplégico no RS

Caso ocorreu em fevereiro de 2015 na BR-116 em Novo Hamburgo. Advogado Anderson Alzenir de Jesus foi condenado a 15 anos de prisão em regime fechado. Motorista deixou carro cambaleando e fez teste de bafômetro após acidente na BR-116, em Novo Hamburgo, em 2015

Foi condenado a 15 anos de prisão em regime fechado, nesta quinta-feira (30), o advogado Anderson Alzenir de Jesus, acusado de provocar um acidente ao dormir ao volante enquanto dirigia embriagado em Novo Hamburgo, na Região Metropolitana de Porto Alegre, em fevereiro de 2015. Um adolescente de 16 anos morreu e quatro pessoas ficaram feridas – entre elas um homem ficou paraplégico –, segundo o Ministério Público (MP).

Anderson Alzenir de Jesus foi preso preventivamente na quinta. A defesa dele afirma que vai pedir a anulação do júri. “Foi um julgamento injusto e contrário à prova dos autos”, diz a advogada Michele Bresolin.

A juíza Angela Roberta Paps Dumerque considerou o réu culpado dos crimes de homicídio simples e quatro tentativas de homicídio. Ao decretar a prisão preventiva, a magistrada mencionou que, depois do crime, Anderson foi preso em flagrante por embriaguez ao volante em 2018 e em 2021, além de ter sido abordado com a habilitação suspensa em 2020.

Um segundo réu, que respondia no mesmo processo, foi absolvido por ausência de provas após pedido do MP.

Na denúncia, o promotor Robson Jonas Barreiro afirmou que o réu dirigia na BR-116, quando provocou uma colisão sobre o viaduto do bairro Rincão. O homem, que tinha a habilitação cassada desde 2014, estava alcoolizado e teria dormido ao volante.

No dia da ocorrência, o teste de bafômetro detectou 0,86 miligramas de álcool por litro de ar expelido. “Ele não sabia nem porque estava sendo preso, não sabia nem que tinha causado o acidente. Ele já nem tinha o direito de dirigir porque o direito dele está cassado e ele ainda acabou dormindo no meio da pista da BR-116, causando todo esse acidente”, afirmou o delegado Rogério Baggio Berbicz na ocasião.

