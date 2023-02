Motorista envolvido em acidente que matou mulher na SP-328 não tinha CNH para dirigir caminhão

Colisão que ainda deixou um homem gravemente ferido aconteceu em Pirassununga (SP) na terça-feira (14). Caminhoneiro foi preso, mas acabou liberado após pagar fiança no valor de R$ 3 mil. Roseli Georgetti morreu em acidente entre Pirassununga e Santa Cruz da Conceição

O motorista envolvido no acidente que matou uma mulher e deixou um homem ferido em Pirassununga (SP), na terça-feira (14), não tinha Carteira Nacional Habilitação (CNH) especial para dirigir caminhão. O corpo de Roseli Cristina Giorgetti, de 54 anos, é velado em Leme (SP).

Segundo informações do boletim de ocorrência, o motorista Fabio Julio Benini Muniz Guerra foi preso em flagrante por praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor, mas foi liberado após pagar fiança.

O advogado do motorista, Carlos Alberto Silveira, disse ao g1 nesta quarta-feira (15) que, após o acidente, seu cliente permaneceu no local aguardando a chegada do socorro.

“Ele não era habilitado para dirigir caminhões. Foi autuado em flagrante e a fiança arbitrada em R$ 3 mil, a qual foi recolhida e ele responderá ao processo solto”, disse Silveira.

O advogado também defende o proprietário do caminhão, Roberto Leandro Franca, que foi ouvido e liberado pela Polícia Civil após assinar um termo de compromisso por ter entregado o veículo a uma pessoa não habilitada.

O acidente

O acidente aconteceu na Rodovia SP-328 entre Pirassununga e o bairro Paraíso, em Leme (SP), na área rural, no trecho que estava interditado devido a obras do Departamento de Estradas de Rodagem (DER).

De acordo com o B.O., o caminhão carregado com lenha seguia para uma cerâmica de Leme quando atingiu a traseira do veículo modelo Fiat Uno. O carro foi prensado e arrastado por vários metros. Roseli, que era moradora de Leme, morreu no local.

O motorista do carro, João Gomes Almeida, ficou preso às ferragens. Ele foi retirado pelos bombeiros e levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) com ferimentos graves para a Santa Casa de Pirassununga. O estado de saúde dele não foi informado.

Na delegacia, o motorista do caminhão relatou que perdeu o freio em uma descida, causando a colisão. A polícia constatou que o motorista é habilitado apenas para conduzir automóveis, mas não tem CNH na categoria C para conduzir caminhão. Ele fez o teste do etilômetro, que deu resultado negativo para ingestão de bebida alcoólica.

