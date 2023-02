Motorista envolvido no acidente que matou sertanejo Aleksandro e outras cinco pessoas é indiciado por homicídio culposo

Delegado que investiga a tragédia afirmou que laudos periciais comprovam que o motorista dirigia com excesso de velocidade. Vídeo mostra ônibus de Conrado e Aleksandro quilômetros antes de acidente

O motorista que dirigia o ônibus no dia do acidente que matou o cantor sertanejo Aleksandro, da dupla com Conrado, e mais cinco pessoas em maio de 2022, será indiciado por homicídio culposo, segundo o delegado que investiga o caso, Carlos Eduardo Vieira Ceroni. O veículo tombou no km 402,2 da Rodovia Regis Bittencourt, na altura de Miracatu. O agente de segurança afirmou ao g1 nesta quinta-feira (9) que após o resultado de laudos técnicos ficou comprovado que o motorista seguia em alta velocidade.

O acidente aconteceu na rodovia Régis Bittencourt, na altura de Miracatu, em maio de 2022. Segundo o delegado, as equipes realizaram a coleta de todas as provas técnicas, periciais e as análises completas.

“Os peritos concluíram que, por conta dele [o motorista] estar no momento do acidente em excesso de velocidade, o acidente aconteceu da forma como aconteceu. São detalhes técnicos que mostram o que acarretou o excesso de velocidade para a dinâmica do acidente, incluindo as mortes”, disse Ceroni.

Ônibus da dupla sertaneja Conrado e Aleksandro tombou na rodovia Regis Bittencourt, na altura de Miracatu (SP)

Na época do acidente foi instaurado um inquérito policial de homicídio culposo na direção de veículo automotor contra o motorista do ônibus. De acordo com o delegado, esse procedimento é realizado em casos com vítimas fatais.

Ceroni explicou que, além do motorista ser indiciado por homicídio culposo na direção de veículo automotor, haverá aumento de pena, pois ele era profissional no transporte de passageiros. Segundo o delegado, o advogado do motorista foi comunicado sobre o indiciamento nesta quarta-feira (8).

“Só está faltando o indiciamento para finalizar o inquérito. Temos que esperar para ver se ele vai se manifestar, vindo até aqui [a delegacia] ou não. Precisamos esperar essa resposta dele para finalizar o indiciamento e encaminhar o inquérito para a Justiça. Vamos aguardar até o final desta semana”, ressaltou.

Imagens de câmeras de segurança da rodovia mostram ônibus da dupla quilômetros antes do acidente

Alta velocidade

Ao g1, o delegado explicou que, quando ouviu as testemunhas, no início das investigações, o motorista afirmou aos policiais que não estava em alta velocidade. “Ele foi ouvido, mas negou que tivesse em excesso de velocidade. Mas, depois a velocidade foi confirmada pelos laudos periciais”.

Um vídeo gravado momentos antes do acidente mostra o veículo em alta velocidade. De acordo com a narração do autor da gravação, o ônibus estava a 140 km/h. O homem que filmou o ônibus da dupla momentos antes do acidente também relatou à polícia o que viu.

“Depois acontece um acidente e colocam a culpa sempre em outra coisa, mas a imprudência fala mais alto aqui! Ultrapassa caminhões como se fosse um carro pequeno”, afirma o autor do vídeo, que não teve o nome divulgado (veja o vídeo abaixo)

Vídeo flagra ônibus de dupla sertaneja em alta velocidade antes de acidente em SP

Relembre o caso

O que se sabe sobre o acidente que matou o sertanejo Aleksandro e outras cinco pessoas

O acidente aconteceu no dia 7 de maio de 2022, por volta das 10h30, no km 402,2 da Rodovia Régis Bittencourt, na altura de Miracatu, no interior de São Paulo. O ônibus vinha de Tijucas do Sul (PR) e tinha como destino a cidade de São Pedro (SP).

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) alega que 19 pessoas estavam listadas entre os passageiros. Seis pessoas, inclusive o cantor Aleksandro, morreram no acidente. Conrado sofreu ferimentos leves e foi hospitalizado junto com outros 11 membros da equipe. O cantor Conrado e o baixista Júlio César Bugoli Lopes receberam alta médica um mês após o acidente.

Acidente com ônibus da dupla Conrado & Aleksandro no interior de SP causa mortes

