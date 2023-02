Motorista fica em estado grave após bater carro na traseira de caminhão em Sertãozinho, SP

Acidente foi na Rodovia Attílio Balbo (SP-322) na madrugada desta sexta-feira (17), próximo à praça de pedágio. Vítima foi levada à Santa Casa de Sertãozinho. Um homem de 27 anos ficou gravemente ferido em um acidente de trânsito na Rodovia Attílio Balbo (SP-322) na madrugada desta sexta-feira (17), próximo à praça de pedágio em Sertãozinho (SP).

Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, a vítima seguia de carro no sentido Ribeirão Preto – Sertãozinho, por volta das 3h40, quando bateu na traseira de um caminhão carregado com telhas. As causas do acidente não foram informadas.

“Quando eu estava a 65 km/h, senti a pancada na traseira. O velocímetro dele travou a 180 km/h. Eu estava indo para Guaraci (SP) levando telhas e tinha saído de Tambaú (SP). Já veio o socorro rapidinho, em questão de cinco minutos. O Corpo de Bombeiros veio. Nós conversamos com ele, mas ele não explicou o que aconteceu”, diz o motorista do caminhão, Flavio Luiz Coelho, que não se feriu.

Equipes da concessionária Entrevias, que administra o trecho, e do Corpo de Bombeiros foram acionadas para o resgate da vítima presa nas ferragens. O jovem foi levado em estado grave para a Santa Casa de Sertãozinho.

Por causa do socorro e da retirada dos veículos, a pista só foi completamente liberada por volta das 8h.

