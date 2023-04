Motorista fica ferida após carro trafegar na contramão na rodovia Washington Luís, bater em muro e capotar em São Carlos

Acidente envolveu mais dois veículos. Trânsito fluiu pelo acostamento por cerca de 1h30. Uma pessoa ficou presa nas ferragens após um carro invadir a contramão da rodovia Washington Luís, bater no muro de contenção e capotar

Redes sociais/reprodução

Uma motorista ficou gravemente ferida após o carro em que ela estava capotar e bater no muro de contenção, no km 237 da rodovia Washington Luís (SP-310), na tarde deste sábado (1º), em São Carlos (SP).

Segundo informações da Polícia Rodoviária, o carro estava trafegando na contramão. Dois carros foram atingidos pelo veículo, sem que houvesse feridos.

Trânsito na rodovia Washington Luís em São Carlos foi desviado para o acostamento após motorista capotar

Redes sociais/Reprodução

A mulher precisou ser retirada do carro pelos bombeiros e foi socorrida inconsciente pelo resgate da concessionária Triângulo do Sol para a Santa Casa.

As duas faixas da pista foram interditadas e trânsito fluiu pelo acostamento por cerca de 1h30. As faixas foram liberadas às 15h05 e houve cerca de um quilômetro de lentidão.

