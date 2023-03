motorista-fica-ferido-ao-capotar-com-carro-em-resende

Acidente aconteceu na Avenida Rita Maria Ferreira da Rocha, no bairro Jardim Jalisco. Carro capota em Resende

Reprodução/Redes sociais

O motorista de um carro ficou ferido ao capotar com o veículo na manhã desta terça-feira (7) em Resende (RJ). O acidente aconteceu na Avenida Rita Maria Ferreira da Rocha, no bairro Jardim Jalisco.

Segundo a Guarda Municipal, o homem, que estava sozinho, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para o Hospital de Emergência.

Procurada pelo g1, a unidade médica não havia informou o estado de saúde do paciente.

Ainda de acordo com a Guarda Municipal, após capotar, o carro bateu em um outro que estava estacionado na avenida e o empurrou para uma ciclovia. Não havia ninguém no veículo.

O trânsito chegou a ficar interditado nos dois sentidos, mas já foi normalizado.

Leonam Viana/g1

Reprodução/Redes sociais

Vittorio Ferla