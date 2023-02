Acidente aconteceu na altura do bairro Belvedere. Homem, de 34 anos, foi socorrido com ferimentos leves para o Hospital São João Batista. Motorista fica ferido após bater carro em barranco na Lúcio Meira, em Barra do Piraí

Divulgação/Polícia Rodoviária Federal

Um motorista ficou ferido após bater com o carro em um barranco na manhã desta terça-feira (14) na Rodovia Lúcio Meira (BR-393), em Barra do Piraí (RJ).O acidente aconteceu na altura do bairro Belvedere.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a vítima, de 34 anos, foi socorrida com ferimentos leves para o Hospital São João Batista em Volta Redonda (RJ), cidade vizinha.

Procurada pelo g1, a unidade médica informou que o paciente foi atendido, fez uma tomografia e recebeu alta no início da tarde desta terça-feira.

O trânsito chegou a fluir com lentidão durante o atendimento a vítima, mas já foi normalizado.

