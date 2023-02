Motorista fica ferido após bater carro em bloco de concreto na Lúcio Meira, em Volta Redonda

Acidente aconteceu no trevo de acesso ao bairro Água Limpa. Segundo a PRF, homem foi socorrido para o Hospital São João Batista com ferimentos leves. Carro bate em bloco de concreto na Lúcio Meira, em Volta Redonda

Um homem, de 27 anos, ficou ferido após bater com o carro em um bloco de concreto — utilizado para canalizar o fluxo de trânsito — da BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), em Volta Redonda (RJ).

O acidente aconteceu no início da madrugada deste sábado (4), no trevo de acesso ao bairro Água Limpa, na altura do quilômetro 285,5.

O motorista foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para o Hospital São João Batista com ferimentos leves.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a vítima passou pelo teste de bafômetro, que não constatou a ingestão de bebidas alcoólicas.

O veículo foi levado para o pátio conveniado da PRF para regularização. Os agentes informaram que o automóvel estava com licenciamento atrasado e em mau estado de conservação.

