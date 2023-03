Motorista fica ferido após carro atingir ônibus intermunicipal na Rodovia SP-101, em Campinas

Caso ocorreu na manhã deste sábado (25) e condutor teve lesões leves, diz polícia. Carro bate na traseira de ônibus na SP-101 em Campinas

Um motorista ficou ferido em Campinas (SP), na manhã deste sábado (25), após bater o carro modelo Mobi na traseira de um ônibus intermunicipal na Rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença (SP-101). Segundo a Polícia Rodoviária, o acidente foi às 6h20 no km 2,5 da pista sentido oeste, no momento em que o coletivo estava no acostamento para realizar o embarque de passageiros.

A corporação informou que a vítima teve lesões leves, mas detalhes sobre o estado de saúde dela e a causa da batida não foram confirmadas até esta publicação. Confira a situação do trânsito.

O coletivo envolvido no acidente faz a linha 694, entre Hortolândia (Boa Esperança) e Campinas (Terminal Metropolitano Prefeito Magalhães Teixeira). Ninguém que estava no ônibus ficou ferido.

Em nota, a assessoria da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU) informou que ela e a companhia operadora do serviço seguem à disposição das autoridades policiais para colaborar com informações sobre as causas do acidente.

Acidente envolveu carro e ônibus na SP-101, em Campinas

Patrícia Alves Pereira/Arquivo Pessoal

Vittorio Ferla